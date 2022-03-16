Раскрыты условия успешного отдыха россиян летом

Вице-президент АТОР Ромашкин заявил, что отдых россиян зависит от политической обстановки

Российским туристам обещают хороший отдых летом при одном условии — если политическая обстановка в мире стабилизируется. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, сообщается на сайте АТОР.

В ходе выступления на пленарной сессии «Туризм новой реальности» в рамках выставки MITT 2022 Ромашкин заявил, что падение туристического спроса обусловлено психологическим шоком от геополитического кризиса. Кроме того, в условиях неопределенности люди не стремятся тратить деньги на отдых. Тем не менее, по словам вице-президента АТОР, перспективы успешного летнего сезона зависят и от других условий.

«В нынешних условиях государству надо исходить из уже сложившейся структуры внутреннего туристического спроса. А это значит, что поддерживать и раскручивать сейчас надо именно массовые направления. Глобально ассортимент внутреннего туризма останется тем же, что и был раньше: около 60 процентов от миллионов туристов выбирают именно отдых на море», — раскрыл один из факторов эксперт.

Кроме того, Ромашкин отметил важность корректного регулирования коронавирусных ограничений для туристов — по его мнению, региональным властям следует избежать путаницы в правилах в информационном поле. Помимо прочего, специалист напомнил о пределе загрузки объектов размещения в Крыму и Краснодарском крае и необходимость постройки новых курортных зон на Черноморском побережье.

«Дальнейший рост невозможен. Уже пора начать на практике реализовывать проекты создания новых курортных территорий, без этого Крым "встанет" в своем дальнейшем росте. В Краснодарском крае некоторый резерв еще есть, но новые курортные кластеры нужны и там», — заключил Ромашкин.

Ранее в марте сообщалось, что рост цен на отдых внутри страны в летнем периоде составит около 10-30 процентов. По словам туроператоров, некоторые отели уже начали присылать информацию о повышении стоимости размещения.