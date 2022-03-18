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Путин рассказал Шольцу о попытках Украины затянуть мирные переговоры

Президент России Путин заявил Шольцу, что Киев пытается затянуть переговоры с Москвой

Фото: Shutterstock

Украинская сторона предпринимает попытки затянуть мирные переговоры с Москвой. Киев каждый раз выдвигает новые требования, но Москва непреклонно и принципиально пытается найти «поиск развязок» к миру на Украине, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», — рассказала пресс-служба.

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Также Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками Донецка и Макеевки, которые были проигнорированы западными СМИ. В Кремле уточнили, что разговор лидеров двух государств состоялся по инициативе канцлера ФРГ.

Ранее в Кремле сообщили, что 18 марта президент России проведет телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Темой звонка станет ход спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Дмитрий Сотак
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