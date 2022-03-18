Появилось видео из салона самолета с загоревшимся двигателем в Сочи

Обстановку в салоне самолета с загоревшимся двигателем в Сочи сняли на видео

Один из присутствующих на рейсе Сочи — Оренбург снял на видео обстановку в салоне во время эвакуации пассажиров и членов экипажа из-за возгорания двигателя воздушного судна. Ролик появился в Instagram-аккаунте @chp_sochi.

На кадрах видно, как пассажиры без спешки и паники выполняют указания капитана воздушного судна, передаваемые по громкой связи — люди спокойно встают со своих мест, забирают личные вещи и продвигаются к выходу.

Также на камеру попал момент тушения двигателя самолета бригадой пожарных: несколько сотрудников чрезвычайной службы ликвидируют возгорание, в то время как пассажиры покидают борт и спускаются по трапу.

18 марта рейс российской авиакомпании «Нордвинд», который должен был вылететь по маршруту Сочи — Оренбург, был отложен из-за возгорания двигателя самолета. Отмечалось, что все пассажиры благополучно покинули лайнер и вернулись в терминал, где получили горячее питание и воду. В 7:21 по московскому времени их отправили резервным бортом в Оренбург.