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На юге России продлили режим закрытия неба

Источник в Минтрансе сообщил, что режим закрытия неба на юге России продлен до 26 марта

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авиавласти продлили режим закрытия неба на юге России, запрет на перелеты гражданских судов будет действовать до 26 марта. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

Ранее ограничения на полеты в ряд аэропортов южных регионов страны продлевали до 20 марта.

24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга России были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин.

Марина Совина
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