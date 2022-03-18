На юге России продлили режим закрытия неба

Источник в Минтрансе сообщил, что режим закрытия неба на юге России продлен до 26 марта

Авиавласти продлили режим закрытия неба на юге России, запрет на перелеты гражданских судов будет действовать до 26 марта. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

Ранее ограничения на полеты в ряд аэропортов южных регионов страны продлевали до 20 марта.

24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга России были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин.