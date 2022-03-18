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Диетолог призвала россиян не закупаться сахаром

Диетолог Макиша назвала сахар бесполезным продуктом и призвала россиян не закупаться им

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша призвала россиян не закупаться сахаром. Ее слова приводит Life.ru.

Макиша назвала сахар бесполезным продуктом. «Нам нужно набирать энергию не из сахара, а из сложных углеводов: те же самые фрукты, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб. Безопасная норма потребления сахара в день на человека — для женщин 30-40 граммов, для мужчины 50 граммов», — сказала специалист.

Врач также отметила, что если фабричная упаковка не герметичная и в квартире влажно, то сахар может отсыреть. «Это не те запасы, которые нужно дома иметь килограммами», — подчеркнула она.

Ранее британский диетолог Люк Ханна предложила дешевые альтернативы полезных и способствующих похудению, но дорогостоящих продуктов питания. Она посоветовала заменить говядину курицей. «Что касается белка, разумно выбирать более дешевое мясо, такое как курятина, — говорит Ханна. — Купить целую курицу — это лучший вариант, если обращать внимание на цену за грамм».

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Марина Совина
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