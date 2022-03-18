Финляндию в пятый раз признали самой счастливой страной в мире

Во Всемирном докладе счастья Финляндию в пятый раз признали самой счастливой страной

Финляндию в пятый раз подряд признают самой счастливой страной в мире. Соответствующая оценка содержится во Всемирном докладе счастья 2022 года, подготовленном по заказу Организации Объединенных Наций (ООН), передает ТАСС.

Отмечается, что Финляндия опередила другие государства в рейтинге с отрывом в несколько сотен баллов. В пятерку самых счастливых стран попали также Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. Среди десяти счастливейших государств также названы Люксембург, Израиль, Швеция, Новая Зеландия и Норвегия.

Россия заняла 80-е место в рейтинге. В 2021-м году она была на 60-й позиции.

Ранее сообщалось, что государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group захотела увеличить количество рейсов скоростных поездов «Аллегро» в Россию. Запуск рейсов между Хельсинки и Санкт-Петербургом планируется в ближайшую неделю из-за роста спроса.