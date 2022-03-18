Учитель 20 раз использовал зубную щетку коллеги и был отстранен от работы за это

Учителя в Японии отстранили от работы за многократное использование чужой зубной щетки

Совет по вопросам образования префектуры Ямагути в Японии отстранил от работы учителя из города Сюнан за то, что он более 20 раз пользовался зубной щеткой коллеги. Об этом сообщает Edernet.

51-летний учитель младших классов государственной средней школы был отстранен на три месяца за многократные нарушения правил поведения. В частности, мужчина более 20 раз использовал чужую зубную щетку.

По данным совета, преподаватель 30 раз без разрешения около пяти часов утра приходил в офис школьной медсестры. Он обыскивал ящики стола и шкафы и использовал ее зубную щетку: брал предмет гигиены в рот около 20 раз. Медсестра заметила, что что-то не так, когда увидела, что ее зубная щетка оказалась мокрой. Она установила камеру наблюдения, которая зафиксировала неадекватное поведение мужчины.

«Я не мог противостоять импульсу положить в рот чью-нибудь зубную щетку. Я чувствовал близость с медсестрой», — заявил учитель.

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