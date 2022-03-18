В туриндустрии высказались о будущем заграничных поездок россиян

Туроператор Ромашкин: новые пути для заграничных поездок появятся за 2 месяца

Туристической отрасли потребуется минимум месяц на отработку новых путей доставки туристов за границу и в Россию. Об этом заявил генеральный директор одной из российских турфирм Сергей Ромашкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о будущем заграничных поездок для россиян и иностранцев.

Из-за закрытия части российских аэропортов и осложнившихся взаимоотношений с соседними с Россией странами, туристические потоки, очевидно, снизились. Однако, по словам Ромашкина, туристический бизнес не намерен оставлять ситуацию как есть. «Отрасли потребуется месяц-два на отработку новых каналов доставки туристов как в ту сторону, так и в обратную», — поделился он.

Эксперт отметил, что въездной туризм в России составляли два рынка. «Это обобщенная Европа, среди первых Германия и Франция. Европа в целом давала примерно половину, процентов 40-50 прибытий. И 40 процентов прибытий давал Китай», — рассказал специалист.

Прогнозов когда европейские туристы вернутся в Россию пока дать не сможет никто, заметил Ромашкин. Основная причина заключается в охлаждении взаимоотношений из-за геополитики страны. Со стороны Китая заметен спрос на туризм в России, заявил эксперт. «Я знаю, что в рамках поддержки отрасли мы инициируем с китайской стороной переговоры чтобы снять эти коронавирусные ограничения, но все-таки когда речь идет о COVID-19, китайцы непреклонны и несговорчивы», — заключил он.

Выездной туризм в России обеспечивают два основных направления: Турция и Египет. В этом плане все останется без изменений, спрогнозировал Ромашкин. Туризм для шоппинга или для посещения музеев составлял малую долю турпотоков, добавил он.

Ранее Ромашкин рассказал об изменении спроса на услуги туристического бизнеса в России. По его словам, за последние три недели он снизился минимум на 30 процентов. Эксперт объяснил это закрытием аэропортов на юге страны.