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Турецкая сеть фастфуда собралась заменить «Макдоналдс» в России

Турецкая Chitir Chicken планирует открывать в России рестораны быстрого питания

Изображение: @chitirchickenworld

Сеть турецких ресторанов быстрого питания Chitir Chicken может открыть в России свои первые точки в конце мая, сообщил ТАСС глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

Владельцы бренда Chitir Chicken 22 марта собираются в Москву для проведения переговоров, отметил он. «Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти-шести недель», — рассказал о планах Шакиров.

Пока рестораны Chitir Chicken собираются открывать на пустующих площадях в торговых центрах, поскольку заявившие об уходе из России компании продолжают платить по договорам аренды. В перспективе турецкий фастфуд может заменить «Макдоналдс» в России, который временно прекратил работу.

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По словам Шакирова, Chitir Chicken планирует сначала открыть пять-десять точек в Москве и других городах-миллионниках, но компания также заявила о готовности запустить до 500-600 ресторанов быстрого питания по всей России. Примерный объем инвестиций в один ресторан оценивается в 100 тысяч долларов. Все оборудование они производят в Турции, поэтому санкции никак не повлияют на планы, уверен Шакиров. Chitir Chicken присутствует в 17 странах.

Правительство Москвы выделило гранты российским сетям быстрого питания. Для получения гранта нужно открыть новую точку общественного питания в сегменте быстрого обслуживания и по доступным ценам, а также нанять сотрудников.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что на смену западным компаниям придут инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии и арабских стран, город уже получает предложения от них.

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Платон Щукин
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