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Появилось видео запуска «Точки-У» украинскими военными

Помощник главы МВД ЛНР Киселев опубликовал видео запуска ракеты «Точка-У» военными ВСУ

Помощник главы министерства внутренних дел Донецкой народной республики Виталий Киселев опубликовал видео запуска украинскими военными ракеты «Точка-У». Ролик появился в его Telegram-канале.

За кадром слышно, как кто-то на украинском комментирует происходящее. «Ну что... готовы к новому поджогу? Погибло чтобы больше людей. Потому что это на один-два гектара», — слышно на видео. Как утверждает Киселев, человек за кадром говорит с галицким акцентом.

По мнению Киселева, видео доказывает применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных кассетных снарядов, ведь «один-два гектара» означает, что ракета оснащена кассетным зарядом. Это, напомнил он, запрещено международными конвенциями.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие украинской армии обстреляли Мелитополь с помощью ракет «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Огонь велся из города Запорожье, расположенного к северу от Мелитополя. Российские военные смогли зафиксировать места, с которых производился обстрел, и нанесли удар по позициям Киева.

Алевтина Запольская
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