Двое детей месяц блуждали в джунглях и выжили только на дождевой воде

Двое мальчиков месяц блуждали в тропическом лесу Амазонки и выжили

В Бразилии двое братьев потерялись в джунглях Амазонки, блуждали там месяц и выжили. Об этом сообщает Daily Mail.

Семилетний Глауко и девятилетний Глисон Феррейра из штата Амазонас отправились в тропический лес 18 февраля, чтобы наловить мелких птиц. После того, как дети не вернулись, власти начали широкомасштабные поиски, которые безрезультатно завершились 26 февраля.

Однако во вторник, 15 марта, мальчиков в шести километрах от своего дома обнаружил лесоруб, который отправился на работу. Дети услышали звук бензопилы и начали звать на помощь. Братья находились в тяжелом состоянии — они рассказали родителям, что все это время ничего не ели, а только пили дождевую воду. «Я был в восторге, когда увидел их живыми!» — признался успевший оплакать гибель сыновей Клаудионор Рибейро Феррейра.

Глауко и Глисона срочно доставили в больницу муниципалитета Маникоре. Из джунглей братьев пришлось вывозить на лодке, а на причале их уже приветствовали сотни местных жителей и волонтеры, которые продолжали их поиски все это время.

Пока мальчики настолько слабы, что не могут есть твердую пищу, и постоянно находятся под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что в Марокко пятилетний мальчик провалился в узкий колодец глубиной 32 метра, провел в нем три дня и выжил. Из-за особенностей местной почвы спасателям пришлось прокопать тоннель, чтобы вызволить ребенка.

