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Россиян предупредили об опасности бесплатных VPN-сервисов

Глава ФРЦЭ Клименко заявил, что VPN-сервисы представляют угрозу для безопасности данных

Фото: Shutterstock

Пользователи бесплатных VPN-сервисов, которые используют их для получения доступа к заблокированным сайтам, обесценивают важность безопасности данных. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ выразил председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко.

«Люди, которые желают получить немедленный доступ к сайтам, не очень оценивают безопасность своих данных, а это может привести к печальным последствиям», — предупредил россиян глава ФРЦЭ. Он подчеркнул, что наибольшую опасность для пользователей представляют бесплатные VPN-сервисы.

По словам Клименко, надежные сервисы, как правило, являются платными, так как для работы им требуются серьезные аппаратные мощности. «Бесплатный VPN можно представить только в фантастическом сне или когда все ваши данные продаются по назначению. А на этом хайпе мошенники работают даже быстрее "безопасников"», — отметил он.

Ранее эксперты Group-IB оценили перспективу полной блокировки VPN-сервисов в России. По мнению аналитиков, полностью ограничить доступ к ним не получится.

15 марта стало известно, что Роскомнадзор заблокировал около 20 популярных VPN-сервисов в России. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн добавил, что работа по блокировке сервисов будет продолжена.

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Асель Минбаева
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