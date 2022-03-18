В Белом доме отчитали нефтегигантов за неправильные решения

Джен Псаки раскритиковала нефтяные компании за отсутствие намерений наращивать добычу

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отчитала американских нефтегигантов за неправильные, с точки зрения власти, решения о том, на какие цели они направляют свою высокую прибыль. Соответствующие заявления она сделала во время общения с журналистами 17 марта.

«Нефте- и газопромышленность сейчас получает прибыль, сверхприбыль, мы это видим. Они публично отчитываются о прибыли, публично предоставляют такую информацию. И вместо того, чтобы реагировать на текущие объемы спроса, слишком многие из этих компаний, на наш взгляд, принимают решения о возврате денег инвесторам и акционерам с выкупом акций и дивидендами — вместо того, чтобы в сжатые сроки наращивать добычу, что нам сейчас и нужно», — сказала Псаки.

Свои критические замечания Псаки подкрепила цитатами заявлений компаний Occidental Petroleum, Marathon Oil и Pioneer Natural Resources об отсутствии намерений увеличивать производство.

Мировые цены на нефть растут на фоне геополитической напряженности. 18 марта цена Brent колеблется на уровне около 108 долларов за баррель. В начале марта США объявили о запрете импорта нефти из России.