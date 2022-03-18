«Яндекс» подтвердил возможность продажи «Дзена» и «Новостей»

«Яндекс» не исключил продажи сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

«Яндекс» не исключил возможность продажи своих сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Об этом сообщили в компании.

«Yandex N.V. сегодня подтвердила, что компания изучает различные стратегические варианты, включая продажу, для своего сервиса агрегирования новостей и информационно-развлекательной платформы "Дзен"», — говорится в заявлении. Компания заявила о намерении сконцентрироваться на развитии других своих бизнесов и продуктов, связанных с технологиями, а также транзакционных сервисов — услуг по вызову, электронной коммерции, видео/аудио и потоковом вещании.

16 марта топ-менеджеры «Яндекс.Дзена», объясняя сотрудникам решение о продаже, заявили, что за проектом стоит «очередь» покупателей. Глава «Дзена» Антон Фролов пояснил, что «Яндекс» больше не может заниматься разными контентными проектами. Он также заявил, что за последнее время правила ведения бизнеса в России переопределились, и сейчас едва ли возможно заниматься одновременно контентными и информационными сервисами.

О возможной продаже сервисов «Дзен» и «Новости» стало известно 15 марта. В числе потенциальных покупателей — VK.