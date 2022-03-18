Индия и Австралия решили снизить торговую зависимость от Китая

Al Jazeera: Индия и Австралия в конце 2022 года подпишут соглашение о свободной торговле

Индия и Австралия собираются заключить соглашение о свободной торговле между государствами в конце 2022 года. Руководство стран полагает, что Всеобъемлющее соглашение об экономическом сотрудничестве поможет уменьшить их экономическую зависимость от Китая, сообщает Al Jazeera.

Стороны вели переговоры об установке зоны свободной торговли с 2011 года, но не могли прийти к соглашению. С началом кризиса на Украине стороны возобновили сближение: Индия и Австралия опасаются роста международной напряженности в связи с нежеланием Китая осуждать российскую спецоперацию и возможных санкций в отношении Пекина.

И Канберра, и Нью-Дели зависимы от политической и экономической воли КНР: Пекин — крупнейший торговый партнер Австралии и лидер по импорту в Индию. Подписание торгового соглашения — шаг на пути к приобретению экономической независимости, уверены эксперты.

«Соглашение о свободной торговле с Индией поможет [премьер-министру Австралии Скотту] Моррисону продемонстрировать, что страна ищет торговую альтернативу Китаю», — сказала научный сотрудник австралийского аналитического центра Соня Араккал.

«Австралия — отличный партнер. Это страна с глобализированной экономикой, где на торговлю приходится 44 процента номинального ВВП», — отметила генеральный менеджер Newland Global Group Наташа Джа Басхар.

Экономические приоритеты двух стран тоже совпадают. Индия нуждается в полезных ископаемых: страна стремится «пересесть» на электромобили к концу 2030 года, а Австралия располагает вторыми по величине запасами лития в мире — из этого материала делают аккумуляторы для электрокаров.

Австралия рассчитывает на приток квалифицированной рабочей силы из Индии, а также нуждается в новых рынках сбыта из-за торговой войны с Пекином, которая началась осенью 2020 года. Премьер-министр Австралии призвал собрать международную комиссию по расследованию происхождения COVID-19. После его заявления Китай увеличил пошлины на ввоз австралийского вина на 218 процентов, ячменя — на 80 процентов.

Однако в процессе переговоров Индию и Австралию ждут сложности: в отношениях государств давно назрели противоречия. Так, Нью-Дели не доволен жесткой миграционной политикой Канберры, которая отказывает в австралийских визах индийским студентам и квалифицированным специалистам.

В свою очередь, Индия отказывается снижать торговые пошлины в сельскохозяйственном секторе: местные производители не потерпят конкуренции в этой сфере, что грозит властям потерей политических очков.

Грядущие в 2022 году федеральные выборы в Австралии также могут помешать торговой сделке. Неизвестно, захочет ли альтернативный кандидат в случае победы продолжить курс на сближение с Индией.