В Волновахе переименовали улицу в честь погибшего командира батальона «Спарта»

В Волновахе назвали улицу в честь героя России Владимира Жоги

В Волновахе переименовали улицу в честь героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который погиб, эвакуируя местных жителей. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в честь Жоги переименовали улицу, которая ранее носила название одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В торжественной церемонии замены таблички приняли участие глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Пушилин заявил, что улицу переименовали в честь «настоящего героя», поскольку недопустимо, чтобы она носила название украинской бригады, «совершавшей военные преступления».

5 марта глава ДНР сообщил, что Владимир Жога погиб в Волновахе, получив ранение при обеспечении выхода из города мирного населения. Он добавил, что подписал указ о посмертном присвоении ему звания Героя республики. Позднее президент России Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России.