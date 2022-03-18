Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Волновахе переименовали улицу в честь погибшего командира батальона «Спарта»

В Волновахе назвали улицу в честь героя России Владимира Жоги

Кадр: ТАСС

В Волновахе переименовали улицу в честь героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который погиб, эвакуируя местных жителей. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в честь Жоги переименовали улицу, которая ранее носила название одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В торжественной церемонии замены таблички приняли участие глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Пушилин заявил, что улицу переименовали в честь «настоящего героя», поскольку недопустимо, чтобы она носила название украинской бригады, «совершавшей военные преступления».

5 марта глава ДНР сообщил, что Владимир Жога погиб в Волновахе, получив ранение при обеспечении выхода из города мирного населения. Он добавил, что подписал указ о посмертном присвоении ему звания Героя республики. Позднее президент России Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин обвинил Киев в затягивании переговоров
В России захотели смягчить требования к транспорту
Артисты театра имени Ермоловой пожаловались на новые увольнения
Лавров рассказал о свидетельствах работы биолабораторий США на Украине
Мужчина перешел на сырое мясо и полюбил есть мозг
Разработан новый способ обнаружения гравитационных волн
Кремль рассказал о дающей Путину силы поддержке людей
В Кремле высказались о судьбе Дворковича
Раскрыта схема мошенничества с присвоением квартир в Москве
Польша объявила программу «дерусификации экономики»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.