Зеленский упростил таможенные процедуры на Украине до «законов физики»

Президент Зеленский упростил таможенные процедуры для ввоза грузов на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский заявил об упрощении таможенных процедур в стране для ввоза грузов «для обороны и людей», пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение главы государства.

Как уточнил политик, в течение пятницы, 18 марта, принято решение о полной «перезагрузке таможни». «Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться на Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики», — подчеркнул он. Зеленский пообещал убрать из правил «бюрократию, бумажки, НДС, таможенные пошлины — все таможенные платежи».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен продолжить поставлять западное вооружение для Украины, в том числе и системы противоракетной обороны.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, Россия не могла чувствовать себя в безопасности, соседствуя с угрозами, существующими на современной Украине.