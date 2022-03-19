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Зеленский упростил таможенные процедуры на Украине до «законов физики»

Президент Зеленский упростил таможенные процедуры для ввоза грузов на Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил об упрощении таможенных процедур в стране для ввоза грузов «для обороны и людей», пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение главы государства.

Как уточнил политик, в течение пятницы, 18 марта, принято решение о полной «перезагрузке таможни». «Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться на Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики», — подчеркнул он. Зеленский пообещал убрать из правил «бюрократию, бумажки, НДС, таможенные пошлины — все таможенные платежи».

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен продолжить поставлять западное вооружение для Украины, в том числе и системы противоракетной обороны.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, Россия не могла чувствовать себя в безопасности, соседствуя с угрозами, существующими на современной Украине.

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Марина Совина
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