Белорусские дипломаты уехали с Украины

Посол Сокол: последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину

Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил о том, что Украину покинула последняя группа сотрудников белорусского посольства. Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ, передает ТАСС.

По его словам, решение об эвакуации было принято руководством МИД Белоруссии. Сокол добавил, что последняя группа состояла из 11 сотрудников дипмиссии и двух членов их семей. Он также отметил, что эвакуация осуществлялась по коридору, предоставленному украинской стороной. Тем не менее, посол подчеркнул, что Киев не смог обеспечить безопасный выезд из страны в направлении Белоруссии, дипломатам пришлось выехать сначала в Молдавию.

Ранее Сокол рассказал, что белорусские дипломаты столкнулись с беспределом со стороны украинских пограничников, когда те решили устроить им провокацию на пограничном КПП. Посол и еще десять сотрудников посольства прибыли на границу республики с целью выезда в Молдавию. На КПП украинские военные отобрали у них три рации, порвали пакеты с личными вещами и требовали вскрыть дипломатическую почту.

