Посол Белоруссии описал инцидент с «30 сребряниками» на украинском КПП

Посол Белоруссии Сокол назвал беспределом провокацию в свой адрес на украинском КПП

Белорусские дипломаты столкнулись с беспределом со стороны украинских пограничников, когда те решили устроить им провокацию на пограничном КПП. Об этом заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол, сообщает БЕЛТА.

Речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 19 марта. Сокол и еще десять сотрудников посольства прибыли на границу республики с целью выезда в Молдавию. На КПП украинские военные отобрали у них три рации, порвали пакеты с личными вещами и требовали вскрыть дипломатическую почту.

Также один из пограничников вручил послу пакет с мелочью. Он предложил ему принять «30 сребреников», назвал предателем и попросил передать эти деньги руководству Белоруссии, которое позволило российским военным использовать свою территорию для введения войск на Украину.

«Если командующий пограничными войсками Украины [Сергей] Дейнеко заставляет своих офицеров собирать эти монеты на паперти для того, чтобы кому-то передавать, то это, наверное, не совсем благовидные поступки», — описал провокацию Соколов.

Он отметил, что обыск дипломатов продлился почти всю ночь, а силовики снимали даже внутренние элементы обшивки дипломатического транспорта. «Это полнейший беспредел под прикрытием законов военного времени, граничащих на уровне обыкновенного мародерства», — пояснил посол.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине «превратиться в Белоруссию с определенными нюансами». По его словам, страна не должна иметь ядерное оружие, угрожать России и запрещать своим гражданам говорить на русском языке.