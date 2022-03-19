Скончался состоявший в конгрессе США почти полвека республиканец Дон Янг

Anchorage Daily News: умер республиканец Дон Янг, состоявший в конгрессе США почти 50 лет

Американский конгрессмен-республиканец Дон Янг скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает издание Anchorage Daily News со ссылкой на его бывших помощников.

Политик состоял в конгрессе США почти полвека. Впервые он был избран в 1973 году и на протяжении почти 50 лет занимал должность в палате представителей от Аляски.

В 2017 году Янг удостоился символического звания декана палаты представителей, как конгрессмен с самым длительным сроком службы в законодательном органе.

В феврале 2022 года республиканец внес на рассмотрение законопроект о запрете импорта морепродуктов из России. 11 марта президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты перестают импортировать российский алкоголь, морепродукты и бриллианты.

