Бывший инспектор МАГАТЭ допустил ядерный инцидент из-за несчастного случая

Экс-инспектор МАГАТЭ Иконому допустил ядерный инцидент из-за несчастного случая

Бывший инспектор МАГАТЭ, доктор физических наук Пантелис Иконому предположил, что ядерная война может начаться из-за несчастного случая или вмешательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Иконому проработал в МАГАТЭ 33 года, занимался инспектированием по ядерному нераспространению. В ходе прошедшей в Афинах презентации книги «Есть ли объективная журналистика?» и круглого стола по работе СМИ в условиях информационной и гибридной войны специалист отметил, что «война может закончиться трагически».

«Серьезные аналитики говорят, что нет большой вероятности, что кто-то нажмет на ядерную кнопку. Потому что все понимают опасность войны. Но есть другое беспокойство. Опасность ядерной войны может произойти из-за несчастного случая или из-за неконтролируемого извне вмешательства, к примеру кибератаки, или из-за человеческой ошибки», — заявил Иконому.

Эксперт отметил, что на любой АЭС находится в сотни и тысячи раз больше ядерных материалов, чем во взорванной американцами над Хиросимой атомной бомбе, поэтому нужно исключить инциденты на станциях. Кроме того, Иконому предложил заключить ядерным державам соглашение о неприменении первыми ядерного оружия.

