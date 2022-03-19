Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывший инспектор МАГАТЭ допустил ядерный инцидент из-за несчастного случая

Экс-инспектор МАГАТЭ Иконому допустил ядерный инцидент из-за несчастного случая

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывший инспектор МАГАТЭ, доктор физических наук Пантелис Иконому предположил, что ядерная война может начаться из-за несчастного случая или вмешательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Иконому проработал в МАГАТЭ 33 года, занимался инспектированием по ядерному нераспространению. В ходе прошедшей в Афинах презентации книги «Есть ли объективная журналистика?» и круглого стола по работе СМИ в условиях информационной и гибридной войны специалист отметил, что «война может закончиться трагически».

«Серьезные аналитики говорят, что нет большой вероятности, что кто-то нажмет на ядерную кнопку. Потому что все понимают опасность войны. Но есть другое беспокойство. Опасность ядерной войны может произойти из-за несчастного случая или из-за неконтролируемого извне вмешательства, к примеру кибератаки, или из-за человеческой ошибки», — заявил Иконому.

Эксперт отметил, что на любой АЭС находится в сотни и тысячи раз больше ядерных материалов, чем во взорванной американцами над Хиросимой атомной бомбе, поэтому нужно исключить инциденты на станциях. Кроме того, Иконому предложил заключить ядерным державам соглашение о неприменении первыми ядерного оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев
Незабитый пенальти лишил «Спартак» победы над новичком РПЛ
Лавров ответил на вопрос о внутриукраинском диалоге
Российскому биатлону предрекли многолетнее отстранение от международных турниров
Лавров рассказал о приведении в «цивилизованную норму» законов Украины
Лавров рассказал о срыве антироссийского проекта Запада
Лавров отказался выступать с инициативами в отношениях с западными странами
Медведев заявил об ударе антироссийских санкций по жителям США и Европы
Медведев опроверг возможность коллапса российской экономики
Экономист рассказал о сроках возвращения западных компаний в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.