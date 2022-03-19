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Раскрыто действие вакцины от коронавируса «Конвасэл»

В ФМБА сообщили, что вакцина от коронавируса «Конвасэл» отличается высокой иммуногенностью
Вероника Скворцова

Вероника Скворцова. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Новая вакцина от коронавируса «Конвасэл» отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, сообщила промышленная площадка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом пишет ТАСС.

Также отмечается, что препарат является практически универсальным. «Она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком», — заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Также указывается, что планируется выпускать до 30 миллионов комплектов вакцины ежегодно. Препарат планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, который был открыт в 2021 году в рамках Года науки и технологий на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России в Санкт-Петербурге.

18 марта сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами ФМБА. По словам Скворцовой, созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким».

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Марина Совина
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