Девушка-боец Bellator снялась в бикини

Девушка-боец MMA Валери Лореда из Bellator снялась в зеленом бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда поделилась откровенным фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram спортсменки.

23-летняя американка снялась в зеленом бикини и опубликовала два снимка. Пост за сутки набрал более 127 тысяч лайков.

В декабре 2021-го Лореда поделилась снимком с посещения матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На фото американка позирует в мини-шортах.

Фото: Instagram-аккаунт Валери Лореда

Лореда известна по выступлениям в американской организации Bellator. Американка провела под эгидой промоушена пять поединков, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. В своем последнем бою в ноябре 2021-го Лореда добилась победой над Тэйлор Тернер.

До перехода в MMA Лореда занималась тхэквондо. Свой первый поединок в MMA она провела в 2018 году.