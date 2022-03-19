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Большинство россиян ничего не сделали с накоплениями после изменений в экономике

НАФИ сообщил, что большинство россиян ничего не делали с накоплениями с февраля по март

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Свыше 60 процентов россиян не стали ничего делать со своими накоплениями в конце февраля — начале марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что наиболее популярными шагами стали снятие наличных рублей в банке (16 процентов), открытие банковских вкладов по повышенным ставкам (12 процентов) и приобретение иностранной валюты для хранения в наличном виде (5 процентов), а также покупка золота (5 процентов).

Стало известно, что соответствующие меры принимали граждане в возрасте от 25 до 34 лет (41 процент), имеющие высшее образование (43 процента), хорошее материальное положение (57 процентов), а также горожане, занимающие позиции руководителей (48 процентов) и квалифицированных специалистов (42 процента).

Ранее центр «Зарплата.ру» раскрыл цели накоплений граждан России. По данным исследования, 71 процент респондентов откладывают деньги с зарплаты. Так, 30 процентов россиян копят «на черный день». Также они откладывают на недвижимость (24 процента), крупные покупки (18 процентов), отпуск (13 процентов), ремонт (6 процентов) и дорогостоящую технику (1 процент).

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Юлия Ямпольская
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