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Лавров отказался выступать с инициативами в отношениях с западными странами

Лавров заявил об отказе России выступать с новыми инициативами в отношениях с Западом

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что Россия продолжает быть открытой к сотрудничеству с западными странами, но впредь не будет выступать с какими-либо инициативами сама. Он констатировал, что Запад отказом от сотрудничества с Россией ввел себя в тупик, пишет «Коммерсантъ».

«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми и к сотрудничеству с любыми странами, включая западные, хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами», — заявил Лавров.

Лавров отметил, что Запад «загнал в тупик» свои ценности, принципы свободного рынка, неприкосновенности частной собственности. И в связи с этим многие страны уже сейчас стали задумываться о том, как отойти от доллара в международных расчетах, поскольку «завтра кто-то еще может не понравиться».

Ранее Лавров заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского практически невозможно воспринимать всерьез, поскольку они зачастую расходятся с его реальными действиями.

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Варвара Кошечкина
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