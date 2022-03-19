Лавров объяснил невозможность воспринимать слова Зеленского всерьез

Глава МИД России Лавров заявил о невозможности воспринимать политику Зеленского всерьез

Слова президента Украины Владимира Зеленского практически невозможно воспринимать всерьез, поскольку они зачастую расходятся с его реальными действиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС в субботу, 19 марта.

Министр напомнил, что, несмотря на заявления Зеленского о том, что он не является и не может быть нацистом, Украина все же вышла из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны, которое существовало в рамках СНГ.

«Когда он лично покровительствует тенденциям, о которых я сказал, мне сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства», — объяснил Лавров.

Ранее в марте глава российского МИД обвинил Зеленского в попытке усилить конфронтацию между Москвой и Вашингтоном. По его словам, украинский лидер пытается сделать это через американских политиков.