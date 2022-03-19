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Крымский политолог порассуждал о гарантиях нейтралитета Украины

Политолог Батурин считает, что нейтралитет Украины гарантируют военные базы РФ

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Крымский политолог Денис Батурин в беседе с РИА Новости порассуждал о гарантиях нейтралитета Украины. По его мнению, таковыми могут стать военные базы России на территории страны. Эксперт указал, что вопрос нейтрального статуса Киева касается не только Москвы, но и других стран, готовых участвовать в этом процессе.

«С мой точки зрения, самой надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких военных баз России», — отметил он.

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Батурин добавил, что в вопросе гарантий нейтрального статуса заинтересованы Франция и Турция, а Киев хочет включить в этот процесс США и Великобританию. Политолог не исключил, Вашингтон и Лондон подразумевают под этим оказание помощи в виде поставок оружия.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в настоящее время рассматривается вариант наличия у Украины собственной армии при условии, что страна откажется от вступления в НАТО. Он напомнил, что одним из условий договора могло быть полное разоружение. Москве необходимо, чтобы Киев полностью выдерживал нейтралитет относительно вступления в Североатлантический альянс, подчеркнул депутат.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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