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Спорт

Российский боец UFC нокаутировал соотечественника

Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал соотечественника Шамиля Абдурахимова

Фото: Instagram Сергея Павловича

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-летний тяжеловес дрался с соотечественником Шамилем Абдурахимовым. Павлович отправил соперника в нокаут в конце первого раунда.

Ранее на турнире в Лондоне дебютировал в UFC уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев. Британский боец вынудил соперника сдаться за 58 секунд.

В главном поединке ивента в Лондоне подерется россиянин Александр Волков. Его соперником станет британский тяжеловес Том Аспиналл.

Павлович одержал третью победу подряд в рамках UFC. Поедиок с Абдурахимовым стал для него первым с октября 2019-го.

Николай Костюков
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