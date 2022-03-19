«Роскосмос» объяснил желто-синюю расцветку комбинезонов российских космонавтов

В «Роскосмосе» объяснили расцветку комбинезонов космонавтов аналогией с гербом МГТУ

В «Роскосмосе» объяснили желто-синюю расцветку комбинезонов российских космонавтов, схожую с украинским флагом. Цвета были выбраны исходя из аналогии с гербом МГТУ имени Баумана, который окончили все три члена экипажа корабля «Союз МС-21». Об этом в своем канале в Telegram сообщил руководитель пресс-службы корпорации Дмитрий Струговец.

«Летные костюмы нового экипажа выполнены в цветах эмблемы МГТУ имени Баумана, выпускниками которого являются все трое космонавтов», — заявил Струговец. Он также уточнил, что дизайн формы был утвержден задолго до начала событий на Украине. «Видеть везде и во всем украинский флаг — это уже клиника», — добавил он.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале назвал «бандеровскими недобитками и их англосаксонскими спонсорами» те СМИ, которые сравнили комбинезоны российских космонавтов с украинским флагом из-за схожести цветов.

18 марта сообщалось, что корабль «Союз МС-21» с тремя российскими космонавтами на борту пристыковался к Международной космической станции в ручном режиме. На МКС прибыли россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все трое — выпускники МГТУ имени Баумана как и знаменитый советский конструктор Сергей Королев, в честь 115-летия со дня рождения которого назван корабль, доставивший на орбиту экипаж.