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В Китае умерли два человека c COVID-19 впервые с начала года

В Китае за минувшие сутки зарегистрировали первые две смерти пациентов с COVID-19 за год

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Китае за прошедшие сутки зарегистрировали две смерти пациентов с COVID-19 на фоне активного распространения заболевания по всей стране. В последний раз летальный исход в связи с заражением коронавирусом фиксировали 25 января 2021 года, следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, пишет РИА Новости.

В пятницу, 18 марта, в Китае выявили 2228 новых случаев COVID-19, из них 71 ввозной и 2157 локальных. Такие высокие показатели в стране, где придерживаются политики «нулевой терпимости» к вирусу, фиксируют больше недели. До этого столь высокие цифры были только в самом начале 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР.

Большинство локальных случаев выявили в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Там за минувшие сутки зарегистрировали 1674 заражения, 69 случаев выявлено в провинции Ляонин, 42 случая — в провинции Шаньдун на востоке, 22 — в провинции Ганьсу, 47 — в южной провинции Гуандун, 20 — в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, 11 — в провинции Шэньси. Помимо этого, коронавирус был выявлен в провинциях Юньнань, Чжэцзян, Хэбэй, Хэнань, а также в городах центрального подчинения Пекин, Шанхай, Тяньцзинь.

Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру» оценил опасность вспышки COVID-19 в Китае. Он назвал ее не представляющей опасности — по его словам, эпидемиологи легко с ней справятся. Она вызвана дошедшим до страны омикрон-штаммом, добавил профессор.

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Юлия Ямпольская
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