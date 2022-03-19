Названо условие для возвращения сахара в магазины

Аналитик Переславский обещал возвращение сахара в магазины при прекращении ажиотажа

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что сейчас в России нет причин для массовой покупки сахара. В интервью агентству «Прайм» он рассказал, когда этот продукт снова появится на прилавках магазинов.

Переславский заявил, что россияне обычно скупают товары разных категорий на фоне сложных обстоятельств. Он напомнил, что в 2014 году были очереди в магазинах техники, а в 2020 году граждане стремились приобретать гречку и предметы гигиены. Нехватка сахара, которая наблюдается сейчас, связана с паникой людей.

Аналитик назвал условие для возвращения сахара в магазины. Он обещал, что это произойдет при прекращении необоснованного ажиотажа на этот продукт.

«Сахар, безусловно, подорожал, и достаточно прилично — килограмм доходит до 80 — 85 рублей. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет», — отметил он.

По мнению Переславского, сейчас существуют проблемы импортом сахара из-за рубежа. Кроме того, кондитеры предупреждают о подорожании сладостей и выпечки. Однако нынешний дефицит сахара аналитик назвал «чисто рукотворная история», которая «создана самими же гражданами».