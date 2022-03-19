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Экс-сотрудник ЦРУ предложил Турции «тройную игру» против России

Экс-сотрудник ЦРУ Колбе предложил Турции передать Украине С-400 взамен на поставки F-35

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Турции необходимо передать Киеву комплексы С-400, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать их против российских военных, заявил бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Паул Колбе, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что покупка Анкарой российских С-400 вызвала негативную реакцию в Вашингтоне. В ответ США прекратили продажу истребителей F-35 Турции.

«Как насчет тройной игры? США помогают Турции отправить свои С-400 на Украину для атак на российские военные самолеты», — предложил экс-сотрудник разведки турецким военным. По его словам, взамен США могли бы возобновить поставки F-35.

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По мнению Колбе, подобный поступок мог бы восстановить отношения с США. Он добавил, что поставка С-400 Киеву нанесет вред России и поможет Украине, Турции, США и НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается «отказываться» от сотрудничества с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины, однако он также не готов выбирать между ними в пользу Москвы.

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Марина Совина
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