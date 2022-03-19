США заявили о способности защититься от ядерных угроз

Глава Пентагона Остин заявил, что США способны защититься от ядерных угроз

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США способны защититься от ядерных угроз. Об этом он рассказал в интервью CNN.

«Никто не хочет увидеть, я думаю, как используют ядерное оружие. Я думаю, любая чрезмерная риторика о ядерном оружии, о его позиционировании не помогает», — заявил Остин.

Он отметил, что «США уверены в своих возможностях и способности защитить себя».

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне. «Нет», — ответил глава государства на вопрос об угрозе конфликта с применением ядерного оружия.

27 февраля президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Он отметил, что страны НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.