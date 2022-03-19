США заявили о способности защититься от ядерных угроз
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США способны защититься от ядерных угроз. Об этом он рассказал в интервью CNN.
«Никто не хочет увидеть, я думаю, как используют ядерное оружие. Я думаю, любая чрезмерная риторика о ядерном оружии, о его позиционировании не помогает», — заявил Остин.
Он отметил, что «США уверены в своих возможностях и способности защитить себя».
Ранее президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне. «Нет», — ответил глава государства на вопрос об угрозе конфликта с применением ядерного оружия.
27 февраля президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Он отметил, что страны НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.