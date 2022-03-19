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Спорт

WADA сделало новое заявление по делу Валиевой

WADA заявило, что РУСАДА завершит расследование дела фигуристки Валиевой до 8 августа

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало предполагаемые сроки завершения расследования дела о нарушении российской фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

В WADA посчитали, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно закончить рассмотрение вопроса до 8 августа. В организации заявили, что озвученные сроки попадают под международный стандарт обработки результатов в интересах спортивного правосудия. Отмечается, что расследование, проводимое в окружении Валиевой, продолжается.

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Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Защита Валиевой сделала заявление том, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки.

WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в личном турнире на Играх. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где Валиева в составе сборной России выиграла золото.

Анастасия Борисова
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