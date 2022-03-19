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Минобороны сообщило о вывозе 112 россиян и иностранцев из Херсонской области

МО РФ сообщило, что военные вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев

Фото: Дмитрий Макеев/ РИА Новости

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что военные в пятницу, 18 марта, вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев, в том числе граждан Украины и США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа было доставлено 112 граждан Узбекистана, Сербии, США, Ливана, Туниса, Грузии, Украины и России», — указали в ведомстве.

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Эвакуация была организована по просьбе посольств и по заявкам иностранных граждан, поданных в российскую военную комендатуру в Херсоне. Военнослужащие на центральной площади города обеспечили безопасную погрузку в автобусы желающих уехать из районов проведения спецоперации.

Всего с начала проведения операции на Украине в Россию из Херсонской области было вывезено около 400 иностранцев, добавили в Минобороны.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные за день эвакуировали из Мариуполя почти 43 тысячи человек. По его словам, в город также было передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, продовольствия, в том числе детского питания.

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Марина Совина
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