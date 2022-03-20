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Трамп рассказал об опасениях Байдена касательно ядерного оружия России

Экс-президент США Трамп сказал, что Байден опасается российского ядерного оружия
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Randall Hill / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал об опасениях нынешнего американского лидера Джо Байдена касательно ядерного оружия России. Его слова на выступлении перед сторонниками передает ТАСС.

По мнению Трампа, нынешняя администрация США допустила «ужасную капитуляцию в Афганистане», которую он назвал «самым унизительным моментом» в американской истории, а также украинский кризис. «Что мы видим сейчас — Байден сказал, что не следует нападать на ядерную державу. Мы боимся», — констатировал экс-президент, заверив, что он сам не допустил бы этого кризиса.

Ранее бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал стратегическую ошибку Джо Байдена и НАТО перед началом спецоперации России на Украине. По его словам, это были заявления Байдена о том, что западные войска ни в коем случае не будут вмешиваться в ситуацию на Украине.

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Марина Совина
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