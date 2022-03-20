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Уехавшего на Украину британского военного задержали на родине

The Sun: уехавший на Украину британский гвардеец был задержан по возвращении на родину

Фото: Maksim Levin / Reuters

Девятнадцатилетний гвардеец Колдстримского пехотного полка британской армии, который ранее уехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне вооруженных сил республики, был задержан сразу после возвращения на родину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

По данным источника СМИ в военных кругах, служба в полку казалась гвардейцу скучной, а поездку на Украину он воспринимал как приключение и возможность побывать в горячей точке. По прибытии в республику молодой человек усомнился в правильности своего решения и связался со своим командованием, которое потребовало от него возвращения в Великобританию.

«Он знал, что у него будут неприятности, но ему предельно ясно сказали, что чем дольше он будет там оставаться, тем хуже будут последствия», — отмечает собеседник The Sun.

Сообщается, что после прибытия в Соединенное Королевство гвардеец был задержан и допрошен, однако затем отпущен на свободу до вынесения дальнейших решений. Уточняется, что в перспективе ему может грозить трибунал и тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что британский наемник уехал на родину после девяти часов пребывания на Украине. По его словам, власти республики продали ему «мечту о помощи», а в итоге он чуть не попал в «ужаснейшие зоны боевых действий».

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Варвара Кошечкина
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