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Центробанк разрешит некоторые операции в интересах нерезидентов

ЦБ разрешит Мосбирже осуществлять операции в интересах нерезидентов с 21 марта по 1 апреля

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Центробанк (ЦБ) разрешит Мосбирже осуществлять некоторые операции в интересах нерезидентов из недружественных стран с 21 марта по 1 апреля. Об этом сообщается на сайте биржи.

Так, будет разрешено проведение клиринга и исполнение обязательств по его итогам с возможностью провести необходимые сделки для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств. Помимо этого, нерезидентам позволят осуществлять действия, направленные на приближение даты исполнения обязательств, заключать сделки для переноса обязательств участников клиринга и их клиентов – нерезидентов, закрывать позиции с помощью заключения сделок купли-продажи, а также заключать закрывающие сделки и переводить ценные бумаги по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.

Кроме того, разрешаются расчеты по сделкам, которые необходимы для прекращения обязательств по ним, а также сделок, связанных с ними, в том числе возникших в результате переноса обязательств по первоначальным сделкам.

Торги на Московской бирже возобновятся 21 марта в ограниченном режиме. Речь идет о торгах исключительно облигациями федерального займа (ОФЗ), причем скупать их будет сам Центробанк. Такое решение поможет предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления биржевых операций.

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Марина Совина
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