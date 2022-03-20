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Грузия и НАТО проведут совместные компьютерные учения

В Грузии 20 марта начнутся совместные с НАТО командно-штабные компьютерные учения

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В Грузии пройдут совместные с НАТО командно-штабные компьютерные учения, они начнутся 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Участие в мероприятиях примут представители 23 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса. «Участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмениваться знаниями и опытом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целью обучения является повышение оперативной совместимости между военнослужащими Грузии и НАТО и стран-партнеров.

Ранее Грузия анонсировала совместные учения со штабом НАТО. Стороны приняли решение провести учения только в виртуальном виде, без реальных полевых действий.

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Ксения Назарова
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