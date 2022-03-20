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Москву накроет волна полярного холода

Синоптик Тишковец предупредил об идущей на Москву волне полярного холода

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

После аномально теплой недели Москву накроет волна полярного холода с осадками и появлением гололеда. Похолодания жителям столицы следует ожидать на стыке марта и апреля, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик предупредил, что водителям в Москве пока рано менять шины несмотря на то, что на следующей неделе среднесуточная температура приблизится пяти градусам выше нуля.

Холодная погода продержится не более семи суток, после чего наступит сильное потепление, отметил Тишковец. Он заявил, что «планировать открытие горячего сезона работы автомастерских» можно к концу первой недели апреля.

Ранее 20 марта сообщалось, что москвичам пообещали потепление до плюс 9 градусов.

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Евгений Шульгин
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