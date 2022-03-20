Украина изъяла закупленный Китаем сок и раздала его гражданам

Власти Украины конфисковали в одесском порту партию закупленного Китаем молдавского сока

Власти Украины конфисковали для своих нужд четыре контейнера с соком молдавской компании Orhei-vit на 100 тысяч евро. Об этом TVR Moldova заявил директор компании Симион Мудря.

По его словам, уже оплаченный заказчиком груз в четырех контейнерах должен был отправиться в Китай, но в порту Одессы товар изъяли и раздали жителям самых уязвимых регионов Украины. Сейчас юристы компании готовят документы для разбирательства.

На фоне этих событий значительная часть морских грузоперевозок была перенаправлена в румынский порт Констанца.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий правоохранительным органам принудительно изымать всю собственность России и ее граждан на территории страны «по мотивам общественной необходимости». Как говорится в тексте документа, принудительная конфискация сможет распространяться на все объекты права собственности любого резидента России.