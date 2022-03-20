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Отдохнувшая в Крыму в россиянка пожаловалась на «практически нулевой сервис»

Россиянка описала отдых в Крыму словами «природа красивая, сервис практически на нуле»

Фото: Shutterstock

Российская туристка отдохнула в Крыму в марте и описала поездку словами «красиво, но холодно». Своими наблюдениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».

«В общем впечатления такие: природа красивая (но подкачала погода, холодно), поведение многих работников отелей и музеев хамоватое, сервис практически на нуле», — пожаловалась путешественница.

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Кроме того, по ее словам, на полуострове плохо обстоят дела с качественным арендным жильем: «дешево и плохо, дорого — и тоже плохо». Женщина призналась, что тщательно изучала отзывы в отелях, однако пришла к выводу, что доверять им не следует — там «сплошная заказуха». Автор порекомендовала выбирать гостиницы по рекомендациям знакомых или проверять фотографии по геолокации в соцсетях.

Из положительных моментов туристка выделила красивую природу, большое количество дворцов и других популярных достопримечательностей.

Ранее в марте постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов оценил готовность региона к наплыву туристов. По словам эксперта, полуостров готов к туристическому сезону 2022 года и возможному росту турпотока.

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Валентина Процкова
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