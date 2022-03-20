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Сирийский военный погиб при обстрелах в провинции Латакия

Контр-адмирал Журавлев сообщил, что 1 военный погиб и 2 были ранены при обстрелах в Сирии

Фото: РИА Новости

Один сирийский военнослужащий погиб, двое ранены при обстрелах со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает РИА Новости.

Двое военнослужащих получили ранения в провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела террористов по позициям правительственных сил, уточнил контр-адмирал.

«В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Дуар-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа, погиб сирийский военнослужащий», — сказал Журавлев.

8 февраля Журавлев сообщил, что бывшие боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), амнистированные при поддержке США, по поддельным паспортам выезжают из Сирии в Соединенные Штаты, Канаду и Европу.

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Марина Совина
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