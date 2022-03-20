В НАТО отказались считать Молдавию военной целью России

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ сказал, что Молдавия не является военной целью России

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не считают Молдавию военной целью России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Digi 24, передает РИА Новости.

По словам Джоанэ, в НАТО не видят «подобных признаков». «Мы внимательно следим за тем, что происходит в Приднестровье, но таких признаков сегодня нет», — сказал он. При этом Молдавия находится под огромным давлением из-за украинских беженцев, выросших тарифов на энергоносители, а также манипуляций, добавил замгенсека.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала об усложнении отношений страны с Россией из-за кризиса на Украине. Она понадеялась, что дипломатические пути между странами не будут закрыты.

