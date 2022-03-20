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Корабли НАТО направились в Швецию

Aftonbladet: 13 военных кораблей НАТО направляются в Стокгольм после учений

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Военные корабли из разных стран НАТО направляются в Стокгольм после учений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet. По информации журналистов, в порт шведской столицы прибудут 13 кораблей.

По словам дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена, в составе группы девять немецких и четыре корабля стран Балтии. Они принимали участие в учениях и сейчас намереваются зайти в стокгольмский порт Фрихамн для бункеровки и отдыха экипажей.

В Минобороны королевства заверили, что это рядовой заход, который никак не связан с ситуацией на Украине. «Визит планировался еще 24 февраля», — пояснил Огрен. Уточняется также, что все корабли — тральщики.

В оборонном ведомстве отметили, что одновременный заход в Швецию столь большого числа кораблей стран НАТО необычен, но не является чем-то «экстремальным». «Мы сотрудничаем с НАТО как партнеры, и для нас, конечно же, хорошо это показать», — заявил Огрен.

Ранее профсоюз портовых рабочих Швеции принял решение о блокаде связанных с Россией судов. Мера распространяется на суда, принадлежащие российской стороне или перевозящей российские товары, которые идут в Россию или из России. Блокировка означает, что все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка будут блокированы в шведских портах.

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Марина Совина
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