Парикмахер раскрыла легкий способ отрастить волосы с помощью ногтей

Парикмахер заявила, что быстро отрастить волосы можно с помощью трения ногтей друг о друга

Парикмахер и трихолог Хелен Риви (Helen Reavey) раскрыла легкий способ быстро отрастить волосы путем растирания ногтевых пластин друг о друга. На TikTok-видео с ее лайфхаком обратило внимание издание The Sun.

Риви объяснила, что данный метод восходит к аюрведической практике и, как считается в индийской культуре, помогает оздоровлению волосяного покрова головы. По словам трихолога, чтобы правильно выполнить указанную технику, следует сжать руки в кулак и энергично потереть ногти одной руки о ногти другой. При этом процедуре необходимо уделять десять минут в день.

«Знаете ли вы, что ежедневное трение ногтей друг о друга стимулирует мозг посылать сигналы стволовым клеткам в целях приведения в действие спящих волосяных фолликулов? Также это способствует увеличению притока крови к луковицам, что улучшает рост волосяного покрова головы. Думаете, я сумасшедшая? Погуглите», — заявила парикмахер, отметив, что данное упражнение можно выполнять даже с наращенными ногтями.

Рекомендации девушки подтверждает портал о медицине и здоровом образе жизни Health Shots, где указывается, что нервные окончания, расположенные в области ногтевого ложа, сообщаются с кожей головы, поэтому регулярное растирание ногтей стимулирует приток крови к ней. Также, согласно материалу, данный метод помогает возродить волосяные фолликулы, усилить рост волос и держать под контролем дигидротестостерон — биологически более активную форму гормона тестостерона.

Ранее в марте владелец компании Forbici London, британский парикмахер Тайсон Грант раскрыл секреты правильного мытья головы. По словам специалиста, одним из способов оздоровления волос является подбор правильного шампуня. Кроме того, для восстановления сухих и поврежденных локонов важно выбрать правильные шампунь, кондиционер и маску. В девяти из десяти случаев использование подходящего продукта может заметно улучшить состояние прядей, отметил парикмахер.