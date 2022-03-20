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Бразильский наемник покинул Украину после удара России по полигону Яворовский

Бразильский наемник, прибывший воевать на Украину, покинул страну после удара по полигону

Фото: РИА Новости

Наемники из стран Южной Америки, включая Аргентину, Чили, Бразилию и Колумбию, прибывают на Украину, чтобы воевать на ее стороне. Несмотря на то, что в основном у них есть опыт участия в военных кампаниях, некоторые предпочитают покинуть страну, пишет газета The Guardian.

Один из таких людей — бразильский наемник, инструктор по стрельбе Тьяго Росси, заявивший, что «участвует в своей первой войне». По его словам, он прибыл на Украину, чтобы «выполнить миссию», а если умрет на поле боя, «значит, того хочет бог». Тем не менее, Росси покинул Украину и уехал в Польшу после того, как силы России нанесли удар по полигону Яворовский.

Этого оказалось достаточно, чтобы наемник решил не возвращаться на Украину. Вместо этого Росси хочет помогать южноамериканцам в польских центрах по приему беженцев. «Я думаю, что буду здесь полезнее, чем там», — признался он.

Российские военные также уничтожили центр подготовки сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомирской области 20 марта. Утверждается, что там базировались иностранные наемники.

Алевтина Запольская
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