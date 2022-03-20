Женщина поддержала страдающих от одиночества незнакомцев с помощью бутербродов

Жительница Нью-Йорка разработала необычный план для поддержки одиноких людей

В Нью-Йорке женщина поддержала страдающих от одиночества жителей города с помощью бутербродов. Ее историю публикует New York Post.

37-леняя Кэти Скейр рассказала, что переехала в Нью-Йорк 10 лет назад и в 2020 году начала жить в отдельной квартире. По словам женщины, она радовалась личному пространству вплоть до наступления пандемии, когда людям пришлось сидеть по домам. Скейр призналась, что, с одной стороны ощущала свободу, а с другой — острую нехватку общения и присутствия людей рядом.

Когда пандемия пошла на спад и ограничения на перемещения по городу начали снимать, Скейр принялась разрабатывать необычный план поддержки людей, которые страдают от одиночества. В январе 2022 года она решила составить список лучших мест города, где продаются самые вкусные сэндвичи. На своей странице в социальной сети она написала, что ищет незнакомцев-компаньонов, готовых отправиться на поиски сэндвичей вместе.

Американка думала, что получит не более двух-трех откликов, но уже через несколько дней к ней захотели присоединиться более 100 человек. На момент написания новости в почтовом ящике Скейр было более 500 писем от желающих вместе полакомиться сэндвичами. Теперь женщина каждую неделю выбирает незнакомца, с которым отправляется на прогулку по городу. Во время прогулок компаньоны обсуждают книги, фильмы и находят общие интересы.

Ранее сообщалось, что любящие встречать Рождество в одиночку жители Великобритании объяснили свой выбор и назвали плюсы праздников наедине с собой. Согласно данным исследования, которое приводится в тексте, восемь миллионов человек в Великобритании, то есть каждый шестой, были вынуждены провести Рождество в одиночестве.