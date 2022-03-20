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В США назвали правление Байдена «проклятым»

Директор Центра изучения политики Джейкобс назвал правление Байдена «проклятым»
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Alexander Drago / Reuters

Директор Центра изучения политики и управления в Университете Миннесоты Ларри Джейкобс назвал правление президента США Джо Байдена «проклятым». Об этом пишет The Guardian.

«Его [Байдена] пригвоздил непрекращающийся COVID-19, инфляция вышла из-под контроля, цены в энергетике взлетели. Да еще и избиратели, которые хотят заправлять свои машины и не тратить при этом сотни баксов», — отметил Джейкобс.

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл в свою очередь отметил, что Байден ведет крайне неумелую политику. Он призвал не сваливать неудачи всех 14 месяцев его президентства на события последних трех недель в мире. «Инфляция и цены на газ стремительно росли и наносили ущерб семьям задолго до конца прошлого месяца», — сказал он. Политик заявил, что Белый дом должен перестать отрицать свои ошибки и начать их исправлять.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в неспособности остановить украинский кризис из-за страха перед ядерным оружием России. По мнению Трампа, нынешняя администрация США допустила «ужасную капитуляцию в Афганистане», которую он назвал «самым унизительным моментом» в американской истории, а также украинский кризис.

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Марина Совина
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