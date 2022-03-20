Оценена эффективность субсидий для трудоустройства молодежи

HR-эксперт: после выделения субсидий молодежь будут брать на низкоквалифицированную работу

Выделение государственных субсидий бизнесу для трудоустройства молодежи связано с тем, что этой категории россиян обычно сложнее найти работу. Однако работодатели будут рассматривать резюме молодых специалистов на низкоквалифицированные вакансии, рассказала «Ленте.ру» HR-эксперт, консультант hh.ru Елена Лондарь.

Решение правительства России субсидировать компании, которые принимают на работу молодежь до 30 лет, связано с тем, что работодатели не оценивают их как эффективных сотрудников и реже обращают внимание на их резюме, считает Лондарь.

«Наиболее высокая степень безработных сейчас именно среди людей до 25 лет. Это студенты, начинающие специалисты — их никто не хочет брать, поскольку у них мало опыта. Если посмотреть статистику, то эта категория испытывает наибольшие сложности с трудоустройством — они не хотят идти на открытые "синеворотничковые" вакансии вместо уволенных специалистов. Все хотят мало работать и много зарабатывать, поэтому открытые вакансии не особенно привлекают молодых специалистов», — объяснила она.

Однако шансов получить хорошую должность без опыта, несмотря на господдержку, все равно мало, поскольку бизнес заинтересован в квалифицированных сотрудниках, утверждает Лондарь.

«Любой бизнес нацелен на повышение эффективности этого самого бизнеса. Он будет стараться брать тех специалистов, которые подходят ему по профилю. Если у работодателя есть работа, которая не требует большой квалификации и большого опыта, они, конечно, будут брать молодых специалистов. Но если нужен опыт и компетенция, будут отдавать предпочтение опытным специалистам», — считает HR-эксперт.

После того, как западные компании стали уходить и приостанавливать деятельность в России, резкого роста резюме на рынке труда не произошло, рассказала Лондарь.

Мы сейчас видим небольшое повышение объема резюме, но когда мы начинаем работать с этими резюме, мы видим, что люди на всякий случай щупают почву — что происходит с рынком труда, каковы их перспективы по трудоустройству Елена Лондарь Консультант hh.ru

Ранее 20 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее компаниям, которые возьмут на работу людей в возрасте до 30 лет, получать госсубсидии. Речь идет о трудоустройстве выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей.

Сумма господдержки будет равна «трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных». Первый платеж работодатель получит через месяц после найма соискателя, второй — через три месяца, третий — спустя полгода.

